الدولية

البحرين تعلن عن حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا

صحيفة البلادaccess_time28 / رجب / 1441 هـ      22 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

المنامة: متابعات

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 51 عامًا، لديها أمراض وظروف صحية مزمنه وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، كانت تخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها من إيران إلى البحرين ضمن خطة الإجلاء.

وأوضحت الوزارة أن المتوفية قد حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر.

صحيفة البلاد

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