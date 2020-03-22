اقتصاديون: ‬ مبادرات الحكومة تخفف الأزمة وتدعم القطاع الخاص

جدة – ياسر بن يوسف

أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن المملكة ستنتصر على الظروف الصعبة التي تواجهها مع جميع دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بفضل عزيمة قيادتها وإرادتها القوية وترابط شعبها، وأكدوا أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ، التي وجهها للأمة ستحفز الفرد والمجتمع السعودي على التعاون وترجمة طموحات وآمال القيادة الرشيدة التي تبذل الغالي والنفيس من أجل صحة المواطن والمقيم.

وأجمعوا على أهمية حزمة المبادرات التحفيزية التي اتخذتها المملكة بتكلفة 120 مليار ريال للتخفيف من تداعيات الأزمة الناجمة عن كورونا.

فقد أكد الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان أن شفافية القيادة ومصارحتها في هذه الظروف الصعبة، دليل على التقارب الكبير بين القيادة والشعب السعودي، الذي وصفه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بأنه قادر على مواجهة الصعاب بإيمانه القوي وتوكله على الله، وصلابته وعزيمته، وعلو إحساسه بالمسؤولية الجماعية، واشار أن الكلمة الشافية والوافية تحفز المواطن والمقيم على الصمود والتحدي في هذه الظروف الصعبة، وتدفعه أن ينفذ كل التعليمات الصحية والإدارية التنظيمية بدقة حرصا على صحته وعلى سلامة الوطن.

وشدد على أن المصارحة في كلمة خادم الحرمين الشريفين بصعوبة الوضع تعكس الشفافية والمصداقية التي تتمتع بها قيادتنا الرشيدة، وتبرهن على أن حكومتنا تعمل بالفعل على تحقيق جودة الحياة، عبر البرامج والمبادرات التي أطلقها ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، الذي يواصل عمله الدؤوب لاستكمال المشاريع الحيوية العملاقة التي ستقود المملكة إلى نقلة تاريخية غير مسبوقة.

الصحة أولاً

ويرى رجل الاعمال الدكتور فاروق جميل خوقير أن كلمة خادم الحرمين الشريفين مفعمة بالمصارحة والحب، ونقلت الطمأنينة إلى قلوب كل المواطنين ومن يقيم على أرض المملكة، حيث أكدت على أن “الصحة أهم من الاقتصاد والنشاط التجاري والترفيهي”، وهي الرسالة الواضحة التي كرستها المملكة وسخرت لها كل شيء، وعكسها تعاملها مع موضوع كورونا، حيث أصدرت ما يقارب من 50 قراراً كلها تبرهن على أن القيادة تبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الصحة العامة، ومحاصرة هذا الفيروس القاتل ووقف انتشاره، بعد أن انتقل إلى عدد قليل من المواطنين القادمين من الخارج.

ولفت إلى أن الاهتمام الكبير للحكومة بمواجهة المرض، يبرهن على أن الجائحة العالمية التي يمر بها المجتمع تحتاج إلى مواجهة جماعية،

الغذاء والدواء

من جهته قال الاقتصادي الدكتور راشد بن زومة إن خطاب القيادة الرشيدة عن أزمة كورونا جاء في وقته، فعلى الرغم من الذعر والهلع الذي يسود العالم كله في ظل الظروف المحيطة، فإن قيادتنا تحرص على اتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية والمبادرات المالية ، وتوفير الغذاء والدواء للجميع ، فالسلع موجودة ومتوفرة ومتاحة، ولا يوجد تدافع أو تزاحم، كما نراه في عديد من دول العالم، وهذا يعكس الاطمئنان الذي يسود الجميع، ويبرهن على أن صحة الإنسان وسلامته هي أولى أولويات القيادة الرشيدة.