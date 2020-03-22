إيطاليا تسجل 651 حالة وفاة بفيروس كورونا

البلاد : رويترز

قال مسؤولون في إيطاليا اليوم “الأحد” إن إجمالي عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد زاد 651 حالة في يوم واحد ليصل إلى 5476 حالة مسجلا زيادة قدرها 13.5 بالمئة لكنه أقل من يوم السبت الذي سجلت فيه 793 حالة وفاة.

وقالت هيئة الحماية المدنية إن إجمالي عدد حالات الإصابة في إيطاليا ارتفع من 53578 إلى 59138 بزيادة قدرها 10.4 بالمئة وهي اقل زيادة في النسبة منذ ظهور المرض المعدي في 21 فبراير شباط.

ومن بين كل الإصابات بأنحاء البلاد تعافت تماما 7024 حالة اليوم الأحد مقارنة مع 6072 حالة في اليوم السابق. وبلغت الحالات بالعناية الفائقة 3009 مقابل 2857 حالة في السابق.