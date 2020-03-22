أرامكو: استجابة نموذجية لمتطلبات السلامة

الظهران – البلاد

تولي أرامكو السعودية درجة عالية من الاستجابة لمتطلبات السلامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، فلطالما كانت صحة وسلامة موظفي عملاق النفط ومرافقها ضمن استراتيجيتها ، خاصة مع هذا التحدي الاستثنائي الحالي. وتؤكد أرامكو مراقبتها عن كثب لكل موقع على حدة، وكل دولة ، والاتصال مع موظفيها، والحرص على أن مواكبة آخر القرارات التي تتخذها الجهات المعنية في المملكة.وفي هذا السياق قامت الشركة بتفعيل خططٍ وقائية مستمرة في كافة مناطق أعمالها، بالإضافة إلى خطط طوارئ مفصّلة، وخدمات دعم طبي رائدة، وذلك لتقليل المخاطر وضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة والحد من العدوى.



إن إنتاج الطاقة وإمدادها الموثوق به هو حجر الزاوية في استراتيجية الشركة في مثل هذه الأوقات الصعبة ، وتحرص في هذا الشأن على وضع خطط للوقاية والطوارئ بما يضمن استمرارية العمل، كما تنظم على مدار العام العديد من الحملات والفعاليات على نطاق الشركة والمجتمعات المحلية لنشر الخيارات الصحية لأساليب الحياة والتوعية بالمواضيع الصحية المهمة. فمن موقع ريادتها تضع الشركة السلامة فوق كل اعتبار بين موظفيها وأفراد عائلاتهم، وأيضًا بين مقاولي توريد المواد والخدمات ، ودمج السلامة في استراتيجيات أعمال الشركة وعملياتها ومقاييس الأداء من أجل بناء ثقافة سلامة قوية ، لذا تؤكد على أن قوتها في صحة الأيدي العاملة فيها وبالتالي التركيز على ممارسات الصحة والسلامة بين الموظفين على مستوى الشركة، أثناء ساعات العمل وخارجها ، وسجلت سمعة وثقة عالمية في هذا المجال.