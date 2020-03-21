الإمارات: 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 7 حالات

أبوظبي : متابعات

أعلنت الإمارات رصد وتسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر تعود لجنسيات مختلفة وذلك خلال إحاطتها الدورية عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه تم التعرف على الحالات الجديدة من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الإمارات لإصابات أعلن عنها مسبقاً، وكان جميعهم في الحجر الصحي، وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 153 حالة حتى الآن، وتسجيل حالتي وفاة يوم أمس إحداهما من الجنسية العربية وهي لقادم من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما، تبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس، والآخر من الجنسية الآسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عاما وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي، وأن كلتا الحالتين تلقيتا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الإمارات، وشفاء 7 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.