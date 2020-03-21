ياسر القحطاني يهاجم مروجي شائعة إصابته بالكورونا

انتقد أسطورة الكرة السعودية ياسر القحطاني مروجي شائعة إصابته بفيروس كورونا في منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر القحطاني (37 عامًا) في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “سناب شات” لدحض الشائعات المنتشرة.

السلطات في المملكة كانت قد علقت النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وطال الفيروس عددًا كبيرًا من لاعبي كرة القدم حول العالم، بالأخص في إيطاليا وكان آخرهم باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس.

وقال ياسر القحطاني في المقطع: “أي أحد في الحجر ولديه كورونا الله يشافيه ويعافيه”.

“ما له دخل إنك تكون معروف أو مشهور لالا، الكورونا ما له دخل ما يعرف فلان ولا علان”.

وأضاف عن مروجي الشائعات: “لكن أنا ما يفقع مرارتي إلا اللي فاضيين هذول اللي يحكون الشائعات”.

“استحوا على وجوهكم، عيب عيب، احنا في وقت قاعدين نقول يلا السلامة”.

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🎥 – ياسر القحطاني يرد على كل من ينشر الاشاعات بخصوص فيروس كورونا . pic.twitter.com/M8gh5w9MGK — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) March 21, 2020

🎥| ياسر القحطاني يُظهر غضبه الشديد في حسابه الشخصي عبر السناب ، على من يتدول الإشاعات بإصابته بفيروس كورونا .. — كلام كبير ، أتفق أتفق 👍🏻.@Y20 pic.twitter.com/atvY6rYJrk — نواف الآسيوي 🇸🇦 . (@football_l5) March 21, 2020