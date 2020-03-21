الرياضة

ياسر القحطاني يتحدث حول إصابته بالكورونا..

ياسر القحطاني يهاجم مروجي شائعة إصابته بالكورونا

محمد ابو الوفاaccess_time27 / رجب / 1441 هـ      21 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ياسر القحطاني

انتقد أسطورة الكرة السعودية ياسر القحطاني مروجي شائعة إصابته بفيروس كورونا في منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر القحطاني (37 عامًا) في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “سناب شات” لدحض الشائعات المنتشرة.

السلطات في المملكة كانت قد علقت النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وطال الفيروس عددًا كبيرًا من لاعبي كرة القدم حول العالم، بالأخص في إيطاليا وكان آخرهم باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس.

وقال ياسر القحطاني في المقطع: “أي أحد في الحجر ولديه كورونا الله يشافيه ويعافيه”.

“ما له دخل إنك تكون معروف أو مشهور لالا، الكورونا ما له دخل ما يعرف فلان ولا علان”.

وأضاف عن مروجي الشائعات: “لكن أنا ما يفقع مرارتي إلا اللي فاضيين هذول اللي يحكون الشائعات”.

“استحوا على وجوهكم، عيب عيب، احنا في وقت قاعدين نقول يلا السلامة”.

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محمد ابو الوفا

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