مواقف المملكة الحازمة أوقفت تمدد المليشيات الحوثية

البلاد – محمد عمر

في ظل هجمات لقوات الجيش الوطني اليمني على مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بجبهات صرواح والمخدرة غربي مأرب وقانية شمال البيضاء، والقبض على عدد من عناصرها، بينهم أطفال، حذر مسؤول التعاون الدولي بوزارة الاعلام اليمنية أكرم توفيق، من الخطوات الإجرامية التى تمارسها الميليشيات الحوثية عبر الزج بالأطفال في المواجهات العسكرية ليكونوا دروعا بشرية، فى ظل حرص التحالف والجيش اليمني على الحفاظ على أرواح المدنيين، الذين يتم إجبارهم من الميليشيات الإرهابية على دخول المواجهة، مشددا على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر صلابة لمواجهة تلك التجاوزات، التي ترتكبها الميليشيا المدعومة من نظام الملالي.



وأشاد عبر “البلاد” بالخطوات المتقدمة لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية والجيش اليمني على الأرض، فى ظل المواجهات ضد الميليشيات التى تتكبد خسائر فادحة في المعارك، في ظل تماسك ودعم الشعب اليمني للجيش والتحالف في تلك المرحلة بالغة الأهمية.

ونوه توفيق إلى أن مواقف المملكة المسؤولة والحازمة الرافضة للإرهاب الحوثي على المؤسسات الشرعية اليمنية، والداعمة لوحدة اليمن وأمنه واستقراره ضمن إطار المصير المشترك في مواجهة المشروع الإيراني بالمنطقة العربية، كان العامل الرئيس في صد العدوان الحوثي الإيراني ووقف تمدده.

وأشار توفيق إلى أن المواطن اليمني يلامس يوميًا مجهودات الحكومة السعودية في توفير الدعم السخي وغير المحدود لكافة أبناء الشعب اليمني في ظل ظروف استثنائية، مثمنًا المواقف الثابتة والراسخة للقيادة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، حيث ساهمت الجهود السعودية فى تخفيف المعاناة وتوفير الدعم اللازم في القطاعات كافة.

وختم مسؤول التعاون الدولي بوزارة الاعلام اليمنية بالتنويه بجهود مركز الملك سلمان الكبيرة لتخفيف معاناة اليمنيين وتوفير سبل العيش لهم، من خلال ما يقدمه من أعمال إغاثية وإنسانية في المناطق كافة، ومنها صنعاء وصعدة معقل الحوثيين، في رسالة تؤكد المواقف الإنسانية الأصيلة للمملكة.