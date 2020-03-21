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مصر تغلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية

امنية رشادaccess_time27 / رجب / 1441 هـ      21 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمصر ابتداءً من بعد غد الاثنين وحتى 31 مارس الحالي، وذلك للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية ووفقا للمعايير العالمية.

وأوضح وزيري في تصريح له اليوم أن هذا القرار يأتي استمرارا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، منوهًا بأنه خلال هذه الفترة سيتم أيضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.

omneia rashad

كتب بواسطة

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