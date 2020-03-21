مشاهير في قبضة الوباء.. الحرص واجب

البلاد- ياسر بن يوسف -وكالات -جدة

لا كبير على كورونا الجميع سواسية في قبضته وعندما يصيب ، لا يسلم منه أحد؛ سواء كان كبيرا أو صغيرا. وزيرا أو خفيرا، رجلا أو امرأة.

وهو في حال تمدده وتفشيه وانتشاره عبر العالم ، طال وزراء ومسؤولين وقادة عسكريين ومشاهير في عالم السينما والرياضة والسياسة؛ حيث أُعلن عن إصابة عدد من المشاهير في عالم السينما والرياضة والسياسة بالمرض، أو الحجر الصحي الطوعي من باب الوقاية.

في عالم السياسة

رؤساء ، وزراء ومسؤولون في اندونيسيا أُعلن عن إخضاع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لفحص فيروس كورونا كما خضع بعض وزرائه أيضا لاختبارات كإجراء احتياطي، فيما ادخل وزير النقل المستشفى بعد أن أصيب بعدوى الفيروس.

وفي كندا أشار مكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى أن نتائج اختبار كشف فيروس كورونا الذي خضعت له زوجته اثبتت إصابتها وجاء الاختبار إيجابيا.

ولفت بيان صادر في هذا الخصوص إلى أن “رئيس الوزراء بصحة جيدة” ولا تظهر عليه أعراض وهو في إجراء وقائي، وبعد نصيحة من الأطباء، سيبقى” ترودو “في عزلة لمدة 14 يوما.

وفي البرتغال أعلن الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا فرض حجر صحي طوعي على نفسه من باب الوقاية، معلقا اي نشاط عام له في البرتغال والخارج لاسبوعين وعزا دي سوزا قراره إلى احتكاكه بتلاميذ مدرسة في شمال البرتغال، اغلقت لاحقا بعدما ظهرت فيها اصابة بالفيروس .

وفي أستراليا أيضا، أعلن وزير الداخلية الأسترالي أن الفحوص أكدت إصابته بفيروس كورونا وأنه يخضع لحجر صحي في المستشفى.

وفي فرنسا أعلن مكتب وزير الثقافة فرانك ريستر أنّ الوزير أصيب بفيروس كورونا إضافة لاصابة خمسة نواب فرنسيين بالفيروس.

وفي بريطانيا اعلنت وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريس إصابتها المؤكدة بفيروس كورونا، فيما كانت قد قابلت المئات من الناس في البرلمان وحضرت حفل استقبال مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وفي إيطاليا، اصيب حاكم منطقة بييمونتي بالمرض وكذلك حاكم منطقة لاتسيو .

وفي ايران وضع علي أكبر ولايتي، المستشار الرئيسي للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في الحجر الصحي بعد أن ظهرت عليه “أعراض الفيروس ، فيما يخضع إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني للعلاج بعد ان أصيب بالفيروس

وفى البرازيل أصدر مكتب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بيانا مقتضبا، أعلن فيه أنّ مسؤولا حكوميا التقى بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة؛ مصاب بفيروس كورونا واتخذت السلطات كلّ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحّة الرئيس



قادة عسكريون

في بولندا أعلنت وزارة الدفاع ، إصابة قائد القوات المسلحة الوطنية، بفيروس كورونا.

وفي امريكا أعلن البنتاغون، وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا.

وكشفت الوزارة أن “هناك 37 إصابة لموظفي البنتاجون بفيروس كورونا”.

وإلاشتباه بإصابة قائد الجيش الأميركي في أوروبا.

وفي ايطاليا أعلن عن إصابة رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي بالفيروس .

ومن المسئولين العرب اصيب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربي بالمرض

عالم السينما

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر إصابة نجم هوليوود، توم هانكس، بفيروس كورونا، إلى جانب زوجته ريتا، خلال قضائهما عطلة في أستراليا اذ كتب هانكس : أنا وريتا في أستراليا شعرنا بالتعب قليلا، وكأننا أصبنا بنزلة برد، مع بعض آلام في الجسد وبعد ان أجرينا اختبارا لفيروس كورونا، جاءت النتيجة إيجابية.

وقال النجم الأميركي الذي كان في أستراليا تحضيرا لتصوير الفيلم “أصبنا بفيروس كوفيد-19 ونحن في الحجر لذا لن ننقله إلى أي شخص آخر”.

وبعد تماثلهما للشفاء ، شارك توم هانكس مع جمهوره يومياته فى العزلة

عالم الرياضة

في ايطاليا أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أن مدافعه دانييلي روغاني أصيب بفيروس كورونا.

كما تعرض الفرنسي بلايس ماتويدي إلى الإصابة بالفيروس.

وقال النادي المتوج بلقب الدوري الإيطالي: إن لاعبه الدولي الفرنسي دخل في حجر صحي بمنزله منذ يوم 11 مارس الماضي وسيتبع الإجراءات الصحية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

وكان المدافع الإيطالي الدولي روغاني قد أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي، وكان وقتها الحالة الأولى في الدوري قبل أن يرتفع العدد إلى 11 لاعبا وقد أثارت إصابة روغاني الرعب بين نجوم الفريق الذين باتوا جميعا في الحجر الصحي حتى التيقن من خلوهم من أي إصابات بالفيروس، بينهم جيورجيو كيليني وكريستيانو رونالدو، فيما تزايد قلق رونالدو من كورونا بعد ارتفاع عدد الاصابات بالنادي.

وفي انجلترا اوضح نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مدربه، مايكل أرتيتا، أصيب بفيروس كورونا، وسيخضع لاعبو الفريق الأول للعزل الذاتي نتيجة لذلك.

واخيرا في امريكا اكدت الفحوصات التي أجراها لاعب نادي يوتا جاز، رودي غوبرت، إصابته بالفيروس المستجد، ما زاد المخاوف في الأوساط الرياضية الأميركية.

وكان رودي غوبرت لاعب فريق يوتا جاز لكرة السلة قد اعتذر عن مزحه بعد مؤتمر إعلامي وذلك حينما قام غوبرت بلمس كل الميكروفونات والمسجلات الصوتية الموضوعة أمامه على سبيل المزاح بعد انتهائه من لقاء إعلامي يوم 9 مارس الحالي ولم يكن في ذلك الوقت، يعرف أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، لكنه غوبرت الآن مصاب بالفيروس مثل زميله دونوفان ميتشل في الفريق نفسه.