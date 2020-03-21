علاجات كورونا تجتاح العالم .. أغرب عقار يعالج فيروس مشابه في القطط!

علاجات كثيرة وأمصال أعلن عنها عالميا لعلاج فيروس كورونا المستجد وآخرها ما قيل عن توصل إيطاليا لمصل فعال.

لكن أغرب علاجات كورونا ما أبرزه تقرير لسكاي نيوز وهو دواء مخصص للقطط.

علاج لالتهاب البريتون المعدي السنوري للقطط

وفي الوقت الحالي، تجرى الاختبارات لمعرفة ما إذا كان Retromad1 نافع أم لا.

والعقار يستخدم لعلاج سرطان الدم وفيروس مشابه لكورونا يصيب القطط، وقد يعالج مرض كوفيد-19 أيضا، بحسب “سكاي نيوز”.

وعن الفيروس المشابه لكورونا والذي يصيب القطط هو التهاب البريتون المعدي السنوري، والمنتمي لعائلة فيروسات كورونا التي تصيب الإنسان.

وأوضح الدكتو نج شير يو، الرئيس التنفيذي لشركة “بيوفالنس تكنولوجيز”، فاعلية الداء.

وقال إن هذا الدواء الذي طورته الشركة الماليزية يستخدم في العيادات البيطرية في سنغافورة.

فيما ذكرت “ذا صن” أن الدواء كان من المفترض أن يستخدم لعلاج مرض الهربس الفيروسي الذي يصيب البشر، لكن لم يتم اختباره رسميا للاستخدام البشري.

وتتطلع “بيوفالنس تكنولوجيز” الآن إلى اختبار الدواء على البشر، ومعرفة أثره على فيروس كورونا المستجد.

لكن الأمر قد يستغرق سنوات حتى يتم اختبار الدواء بالكامل والموافقة عليه سريريا.