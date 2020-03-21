بريطانيون يطالبون بمد فترة بريكست الانتقالية

أظهر استطلاع جديد للرأي أن غالبية البريطانيين يريدون تمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن تم تعليق المفاوضات بشكل غير رسمى بسبب تفشي كورونا، وفقا لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية.
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير لكنها لا تزال في فترة انتقالية حتى نهاية العام ، مما يسمح للمفاوضين من الجانبين بصياغة اتفاق تجاري حيوي.
وحذرت شخصيات بارزة في بروكسل من أن فترة 11 شهرا كانت قصيرة للغاية بحيث لا يمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق المعقد حتى قبل أن تضرب أزمة وباء كورونا.
لكن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون أصر مرارًا وتكرارًا على أنه لن يسمح بتأجيل الخروج وحدد الموعد النهائي في القانون – في محاولة للحفاظ على تعهده الانتخابي “لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي“.