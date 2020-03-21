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باكستان تعلق جميع الرحلات الجوية الدولية

صحيفة البلادaccess_time27 / رجب / 1441 هـ      21 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

إسلام آباد : متابعات

قررت باكستان تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للأمن الوطني معيد يوسف أن هذا القرار تم اتخاذه بتوجيه من رئيس الوزراء عمران خان، وسيتم تطبيقه بدءًا من مساء اليوم وسيستمر لغاية الرابع من أبريل المقبل.

وأضاف أن هذا القرار يشمل الحظر على جميع رحلات الطيران التجارية والخاصة القادمة إلى باكستان، ويستثنى منه الطائرات التابعة لشركات الباكستانية والمتواجدة حالياً خارج البلاد، حيث سيتم السماح لها بالعودة خلال الساعات الـ24 القادمة.

صحيفة البلاد

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