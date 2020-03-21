باكستان تعلق جميع الرحلات الجوية الدولية

وأوضح مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للأمن الوطني معيد يوسف أن هذا القرار تم اتخاذه بتوجيه من رئيس الوزراء عمران خان، وسيتم تطبيقه بدءًا من مساء اليوم وسيستمر لغاية الرابع من أبريل المقبل.