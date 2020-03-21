الطعام المثالي ضد كورونا .. ماذا وكيف تأكل للوقاية من الفيروس

ماذا تأكل دون أن تصاب بكورونا؟ نعم فالهلع بسبب الفيروس وصل لنوعية الطعام وطبيعته.

ومن جانبها وجهت منظمة الصحة العالمية باتنباع الإجراءات الوقائية والاحترازية مثل غسل الأيدي والتزام المنازل واستخدام المعقمات.

فيما لجأت بعض الدول لفرض حظر التجوال بينما قررت مصر غلق المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية بعد الساعة 7 مساء لمنع انتشار العدوى.

ويتساءل البعض حول ما يمكن أكله من الأطعمة دون الخوف من التقاط العدوى،.

والتقرير التالي يستعرض “دليل الوقاية من فيروس كورونا”، الذي أصدرته الحكومة الصينية عن تجربتها في مكافحة الفيروس.

ماذا نأكل عندما ينتشر وباء كورونا؟ وكيف؟

– لا تستهلك الحيوانات المريضة والحيوانات البرية ومنتجاتها، بلِ اشتر الدواجن الطازجة والمثلجة من متاجر تثق بنوعية منتجاتها.

– قبل تناول الدواجن والبيض والحليب، احرص على طهيها جيدا.

– يجب فصل لوح تقطيع اللحوم والسكين لمعالجة الأغذية النيئة والطعام المطبوخ.

ويجب أن يتم غسل اليدين خلال تجهيز الأطعمة النيئة وإعداد الطعام المطهو .

– حتى في المناطق الوبائية، إذا تمكنت من طهي اللحوم جيدا أثناء عملية إعداد الطعام، يمكنُك أن تتناولها بأمان أيضا.

كما أعلنت الصحة العالمية عن تغيير وصف فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” من وباء إلى جائحة، ونصحت بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار المرض والسيطرة عليه.