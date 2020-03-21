“الداخلية”: بتعاونكم سنعبر المرحلة بـ (أمن وأمان)

البلاد : متابعات

دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين على التعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الوزارة، في فيديو توعوي نشرته على موقعها الرسمي في “تويتر” اليوم (السبت)، “إن العالم أصبح صفاً واحداً لمواجهة تداعيات (كورونا)، مؤكدة أنها سعت منذ اللحظة الأولى لرفع الجاهزية، لينعم المواطن والمقيم بالأمن والأمان الذي أعتاد عليه”.

وشدد الوزارة على أنها تعمل بالتكاتف مع باقي الجهات المعنية لحماية الأرواح والممتلكات بمساعدة المواطنين والمقيمين، عبر الامتثال الفوري لما يصدر من قرارات لعبور الأزمة بسلام.