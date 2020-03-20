وزير التجارة الكويتي يثمن تسهيلات المملكة لشاحنات الإمداد عبر الحدود

الرياض – البلاد

أعرب وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان عن شكره وتقديره للمملكة ، مثمنا تسهيل حركة سير الشاحنات عبر الحدود المشتركة.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الروضان إلى وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قال فيها ، إن ما تمر به دولنا العزيزة من ظروف استثنائية يشعرنا بالقلق، وإن كبرت لكنها تصغر أمام وحدتنا وعملنا الخليجي المشترك الذي تقوده السعودية.

وتابع الروضان في رسالته “وفي معرض ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود بارزة رغم أنها تمر بما يمر به الجميع أستذكر حديث الرسول عليه أتم الصلاة والسلام { اعملوا فكلٌ مسير لما خلق له وكأن اختيار المملكة لهذه الدور وافق قدرها.

واكد الروضان في رسالته “إن العلاقات السعودية الكويتية تميزت عن غيرها من العلاقات بعمقها التاريخي الكبير متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدولية بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم: الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تواجه البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية على وجه العموم ، فالسعودية كانت ولا تزال الرئة التي تغذي محيطها الخليجي والعربي والإسلامي ، مشددا على ان الازمات الكبيرة تضعف في وجه التكاتف وإن تكاتفنا كان مضربًا للمثل، فقد تداولتنا الايام عبر التاريخ حتى ثبت أننا شعب واحد.

وأضاف: “باسمي أعبر عن بالغ شكرنا وتقديرنا لما بذلتموه وتبذلونه في هذه الظروف غير العادية، والشكر موصول لكل العاملين والفرق ورجال الشدائد من اخواننا السعوديين الذين لم يألوا جهدًا لدعم اخوانهم في كل مكان، حفظ الله الكويت والسعودية وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وداء وبلاء”.

وتقدم المملكة تسهيلات كبيرة للإمدادات اللوجستية وحركة التجارة مع الدول الشقيقة، في الوقت الذي تحرص فيه على توفير كافة سبل الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية الفائقة للجميع وبأعلى المستويات الصحية، في ظل التحديات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والتكاتف مع الأشقاء في مواجهة هذه التحديات وتداعياتها على حركة التجارة والاقتصاد ، وفي هذا السياق تعكس رسالة الشكر والتقدير من وزير التجارة والصناعة الكويتي ، صدق السياسة السعودية الحكيمة وأهمية المواقف الكبيرة تجاه كل مافيه صالح دول وشعوب الأمة والعالم.