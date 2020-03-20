مهاجم بوروسيا دورتموند خارج أسوار النادي بنهاية الموسم

لن يكون بمقدور مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، ماريو جوتزة، اللعب لصالح الفريق في الموسم المقبل بحسب إفادة من يومية “بيلد”.

BVB: Macht Mario Götze kein Spiel mehr für den BVB? https://t.co/8QHClg8myD — SPORT BILD (@SPORTBILD) March 20, 2020

اليومية واسعة الانتشار في ألمانيا، قالت إن النادي اتفق مع جوتزة على عدم تمديد العقد الذ ينتهي بانقضاء الموسم الكروي الحالي.

وأعزت العلة إلى رفض اللاعب تقليص راتبه السنوي (حوالي 10 ملايين يورو) في العقد الجديد المقترح.

جوتزة (27 عامًا) أحرز هدف الفوز للمنتخب الألماني في نهائي كأس العالم 2014 ضد الأرجنتين، والآن يواجه مستقبلًا مجهولًا.

ينشط جوتزة في صفوف بوروسيا دورتموند منذ عام 2001 إلى الآن، لكن تخلل تلك الفترة 3 سنوات لفائدة بايرن ميونيخ من 2013 إلى 2016.

وخلال 19 مباراة خاضها بقميص أسود الفيستفال هذا الموسم، تمكن فقط من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة واحدة.

حقق جوتزة مع دورتموند لقبين متتاليين للدوري الألماني 2011 و2012، ولقبين لكأس ألمانيا 2012 و2017، ولقب لكأس السوبر المحلي 2020.