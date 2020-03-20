مجموعة الشريف القابضة وشركة ايجوت يوقعان عقدا بقيمة 2.5 مليار جنيه

القاهرة – أحمد شرف الدين

وقعت مجموعة الشريف السعودية القابضة عقدا مع شركة إيجوث إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لتطوير فندق شيبرد، وقع العقد كل من نواف الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف القابضة؛ وشريف بنداري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوت ، وشهد التوقيع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، وميرفت حطبة،، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة السفير أسامة نقلي.

وقال هشام توفيق، إن توقيع العقد مع مستثمر سعودي، هو تأكيد واستكمال لمسيرة الاستثمار السعودي في مصر، مؤكدا على استمرار التعاون المصري السعودي في مجال التنمية والتطوير، لافتًا إلى أنه جاري حل المشاكل الخاصة ببعض المستثمرين السعوديين، مضيفا بأن فندق شيبرد له طبيعة خاصة، والحديث عن تطويره استمر أكثر من عام.

من جانبه قال السفير أسامة نقلي، إن العلاقات السعودية المصرية ذات طبيعة استراتيجية، وممتدة لتشمل كافة القطاعات ليس في مجال التطوير العقاري، وإنما في الصناعي والصحي أيضًا ، مضيفا بقوله : أتطلع إلى نجاح الاستثمارات في القطاع الخاص، وهو ما نصبو إليه حكومة وشعبًا في تطوير العلاقات بين البلدين.

من جهته صرح نواف الشريف أن حجم استثمارات تطوير الفندق سيصل إلى 1.4 مليار جنيه، وتتضمن مدة حق الانتفاع 35 سنة، ومن المقرر الانتهاء من عملية التطوير خلال 3 سنوات ؛ وأضاف الشريف إن حجم استثمارات المجموعة في مصر بلغ 2.5 مليار جنيه.