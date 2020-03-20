طرف خارق يدخل إلى معركة كورونا .. هل يستطيع العالم قهر الفيروس؟

فيروس كورونا المرعب أصبح في مواجهة العالم وفي هذا الإطار دخل طرف جديد إلى المعركة في ظل التجارب الكثيرة.

وتمكن علماء من استغلال مزايا أسرع كمبيوتر في العالم بغية إنتاج لقاح فعال، وفقا لـ”سكاي نيوز” نقلا عن شبكة “سي إن إن”.

وأسرع كمبيوتر في العالم يطلق عليه “سميت”، وتابع لشركة آي بي إم المجهز بـ “دماغ الذكاء الاصطناعي”.

وقد تمكن من تحديد المواد الكيميائية التي يمكن أن توقف انتشار فيروس كورونا، وهي بمثابة خطوة حاسمة نحو إنتاج اللقاح المضاد.

وأجرى “سميت” محاكاة لأكثر من 8000 طرف مركب يمكن أن يرتبط ببروتين الفيروس، مما قد يحد من قدرته على الانتشار إلى الخلايا المضيفة.

وتمكن الكمبيوتر من تحديد 77 منهم وترتيبهم بناءً على مدى احتمالية ارتباطهم بالطفرة.

وفي مجلة ChemRxiv، نشر الباحثون في مختبر أوك ريدج الأميركي الوطني نتائجهم دراستهم.

قدرات خارقة

ويمتلك الكمبيوتر الخارق قوة 200 بيتافلوب ، مما يعني أن سرعة الحوسبة لديه تبلغ 200 كوادريليون في الثانية.

أي أنه أقوى مليون مرة من أسرع كمبيوتر محمول، وتمكن من قبل تحديد أنماط في الأنظمة الخلوية تسبق مرض الزهايمر.

كذلك استطاع تحليل الجينات التي تساهم في خلق عادات سيئة مثل إدمان المواد الأفيونية.

كما أنه قادر على التنبؤ بأحوال الطقس القاسية عبر تجارب محاكاة المناخ.

وجرى صناعة أسرع كمبيوتر في العالم بتكليف من وزرارة الطاقة الأمريكية في العام 2014.

وذلك للمساهمة في الأزمات والأمراض والكوارث التي تواجه العالم.