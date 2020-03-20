«بؤرة كورونا» خالية من الإصابات

عواصم – وكالات

للمرة الأولى منذ انطلاق فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية، لم تسجل السلطات الصحية خلال الـ24 ساعة الماضية أية إصابة محلية المصدر بالفيروس في بؤرة المرض، في سابقة من نوعها، بينما ترتفع نسب الإصابة خارج الصين وتحديداً أوروبا التي ضرب “كوفيد 19” بشدة، للحد الذي دفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتلويح بأن حكومته لا تستبعد اتخاذ قرار بإغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا ووصول الإصابات إلى 2,626 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنها أحصت أمس (الخميس)، 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد. وهذه أعلى حصيلة يومية تسجل في البلاد منذ أسبوعين، فيما تجاوز عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا 10,999 حالة بعد تسجيل 2800 إصابة جديدة، ووفاة 20 كحصيلة إجمالية وفقا لمعهد روبرت كوخ.

وارتفعت الإصابات في النمسا إلى 1843 شخصا بعد تسجيل 197 إصابة جديدة، وإيطاليا 35,713 حالة، وإسبانيا 15,014 حالة، وألمانيا 13,083 حالة، وفرنسا 9,134 حالة، وسجلت بلجيكا 309 إصابات جديدة بفيروس ليصل إجمالي المصابين إلى 1795 حالة. وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 7 وفيات إضافية ليرتفع الإجمالي إلى 91 حالة، والإصابات إلى 8565 حالة بعد تسجيل 152 حالة جديدة أمس، بينما تماثل للشفاء 1947 شخصا، وسجلت ماليزيا 110 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 900 حالة، فيما سجلت الكويت 6 حالات جديدة وإجمالي 148 إصابة مع تماثل 3 للشفاء، وروسيا أول حالة وفاة من أصل 147 إصابة، والأرجنتين 97 إصابة، والمغرب 58 حالة إصابة مؤكدة، وحالتي وفاة. وفي الجزائر شفيت 32 حالة من بين 75 إصابة و7 وفيات بالوباء، بينما سجلت حكومة نيكاراجوا والسلفادور أول حالات إصابة، وبنما 109 حالات، وهندوراس 12 حالة، وكوستاريكا أول حالة وفاة، والسنغال خمس حالات إصابة جديدة، والمكسيك 25 إصابة جديدو بإجمالي 118 حالة. وفي إطار الاجراءات الاحترازية حظرت نيجيريا رعاياها من السفر إلى 13 دولة، ومنعت أستراليا غير المقيمين من دخول البلاد، وأعلقت نيوزيلندا حدودها، بينما أعلنت تشيلي حالة كوارث وطنية لمدة تسعين يوما، بعد ارتفاع الإصابات إلى 238 حالة.