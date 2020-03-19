37 سودانيا عالقون في طائرة تركية بسبب “كورونا”

الخرطوم: أبو مهند العيسابي

أغلق السودان أجواءه في وجه الخطوط التركية في إطار التدابير التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا ورفض السماح لطائرة تابعة للخطوط الجوية التركية بالهبوط في أحد مطاراته، ما اضطرها للعودة إلى إسطنبول الأمر الذي تسبب في إشعال أزمة بين أنقرة والخرطوم.

وتدخلت عناصر الشرطة التركية لإجبار 37 راكبا سودانيا على مغادرة طائرة الخطوط الجوية التركية رقم TK680 والنزول في مطار إسطنبول، بسبب إصرارهم على العودة إلى بلادهم التي رفضت استقبال الطائرة، فيما أوضح الموقع أن طاقم الطائرة استعان بسلطات المطار لإجبار الركاب على مغادرة الطائرة، التي احتجزوا فيها قرابة الـ24 ساعة بدون طعام.

وعرض المسافرون في بث مباشر على فيسبوك وعددهم ٣٣ راكباً مأساتهم واحتجازهم داخل طائرة تركية بمطار أسطنبول دون غذاء، حيث أظهر المقطع تفاوض مسؤول من القنصلية السودانية باسطنبول متحدثاً معهم، بتكفل الخطوط التركية استضافتهم لمدة يومين بأحد الفنادق باسطنبول، إلا أن المسافرين احتجوا على ذلك متسائلين عن مصيرهم بعد اليومين، خاصة وأن مدة إغلاق المعابر في السودان قد تطول، وليست لهم فيزا للإقامة بتركيا، كما ليست لهم المقدرة على مصروفات الإعاشة إلى وقت إنهاء حظر الدخول إلى السودان.

وناشد المسافرون السلطات السودانية باستثائهم والسماح لهم بالدخول إلى بلادهم، وإدخالهم العزل الصحي بعد وصولهم لفترة التأكد من خلوهم من فيروس كورونا، خاصة وأنهم كانوا في الجو ساعة الإعلان المفاجىء بقرار إغلاق مطار الخرطوم من قبل السلطات السودانية.