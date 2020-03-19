هل يجب أن يقلق “مريض السكري” من كورونا أكثر من سواه؟

نشر الاتحاد الفرنسي لمرضى السكري في 3 مارس 2020 معلومات حول موضوع فيروس كورونا، موجهة إلى مرضى السكري من النوع الأول والثاني.
وكانت المعلومة الأولى هى انه “مثل كثير من الأمراض المعدية، هناك بعض الأشخاص الذين يكونون أكثر عرضة إلى خطر تطور المضاعفات الخطيرة لديهم في حالة العدوى، بسبب سنهم وحالتهم الصحية، خصوصا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي.
بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة خصوصا بسبب العلاجات التي يتلقونها (المرضى الذين خضعوا لعمليات زرع الاعضاء أو العلاج الكيميائي).
كما أن الارتفاع الدائم لمؤشر السكر في الدم قد يغير نظام المناعة، ويجعل المريض أكثر عرضة للأمراض المعدية ومضاعفاتها، كما أن العدوى قد تؤدي إلى عدم توازن مؤشر السكر في الدم، أو تفاقم بعض مضاعفات مرض السكري الموجودة فعليا.
كما نصح الاتحاد الفرنسي لمرضى السكري أن يتبعوا الاجراءات الوقائية مثل عدم المصافحة باليد وعدم التقبيل وغسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر واستخدام معقم اليدين خارج المنزل، والنصيحة الأهم الموجهة إلى مرضى السكري هى “في حالة الشعور بالحمى، يجب مراقبة مؤشر نسبة السكر في الدم لأن الحمى (بغض النظر عن سببها) عامل يسبب زعزعة استقرار مؤشر نسبة السكر.