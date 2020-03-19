مزاجك ليس على ما يرام بسبب ضغوط الحياة؟.. تعرف على أطعمة السعادة !

مزاجك ليس على ما يرام، بسبب ضغوط الحياة والهواجس والأمراض المحيطة بالمجتمع، لكن يمكن السيطرة على ذلك.

في تقرير لسكاي نيوز، اقترح أمان بوري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ستيدفاست للتغذية في الولايات المتحدة، بعض خيارات الطعام من أجل ذلك.

وتلك الأطعمة يمكن أن تساعد في تعزيز مستويات هرمون السعادة أو(السيروتونين).

وأشار إلى أن التوت من ثمار الفاكهة الغنية بمادة (الفلافونويد) المضادة للأكسدة، مما يساعد على تحسين نشاط الدماغ ورفع المزاج.

بالإضافة إلى الأفوكادو كونه مصدرا جيدا لفيتامين (B-6) وحمض الفوليك والماغنيسيوم أو “الدهون الجيدة ” التي تساعد على تحسين المزاج.

الشاي الأخضر.. مضاد الأكسدة

وأكد بوري – في دراسة – أهمية إدراج عدد من العناصر الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة القوية.

واستعرض أمثلة منها الجوز الذي يعد مصدرا غنيا للدهون والأوميجا 3، حيث يساعد في صنع أنواع عدة من مستقبلات (السيروتونين).

كما نصح بإدراج الشيكولاتة السوداء في النظام الغذائي اليومي لثرائها بمكون الـ(فينولي).

هذا المكون يمتلك القدرة على تقليل التوتر والقلق ويعمل على تحسين مزاجك .

ونوه بأن الشاي الأخضر يعتبر مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة (الكاتيكولامينات) التي تساعد في رفع المزاج، وله تأثير مهدئ.

وخلص إلى أهمية اتباع نظام غذائي صحي يتضمن أطعمة غنية بالعديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات.

ولفتت الدراسة إلى أنه إذا كان الشخص في وضع مرهق فإن مستويات (السيروتونين) تنخفض وتؤدي إلى أعراض، مثل القلق والعدوان والسلوك الاندفاعي ومشكلات في الجهاز الهضمي وانخفاض الشهية أو الرغبة الشديدة في الانغماس في الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الحلوة أو المكررة.