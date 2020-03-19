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طبيبة مصرية تشارك في تطوير أول فحص منزلي لاكتشاف كورونا

فرناس حفظيaccess_time25 / رجب / 1441 هـ      19 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلن أخصائيون  في علم الأحياء الدقيقة السريرية بجامعة جون هوبكنز، تطوير اختبار فحص يمكن إجراءه في المنزل للكشف عن فيروس كورونا المستجد للأشخاض الذين يعانون من أعراض كوفيد 19 مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس.

وأشارت الجامعة إلى أن نتيجة الاختبار تظهر في غضون 24 ساعة تقريبا، ويأمل الأطباء أن تنخفض تلك المدة إلى 3 ساعات فقط وهو ما يتيح فرصة تحديد المرضى بشكل أسرع وإخضاع المخالطين لهم للفحص.

ووفقا لما ذكرته الطبيبة المصرية هبة مصطفى المشاركة في تطوير اختبار الفيروس، أنه من المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للفحص سريعا ليصبح في الإمكان اختبار ما يصل إلى 180 شخص يوميا خلال الأسبوع المقبل و 500 شخص في الاسبوع التالي ليصل إلى 1000 شخص في أول شهر إبريل القادم.

vernas hefzy

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