صيني يستعيد ذاكرته بعد 30 عاما بسبب كورونا

بعد أن فقد الشاب الصينى زو جيامينج الذاكرة في عام 1990، شاءت الأقدار أن يكون تفشى فيروس “كورونا”، سببا في إعادة ذاكرته مرة أخرى، بعد حوالى 30 عاما من فقدانه الذاكرة، وذلك بحسب ما ذكر موقع odditycentral.
تقول القصة إن زو جيامينج أصيب في عام 1990 بإصابات فى الدماغ، فقد على أثرها الذاكرة، حيث تعرض لحادث عمل خطير تركه بإصابات في الدماغ وفقدان الذاكرة على المدى الطويل.
ومما زاد الطين بلة أن العامل المهاجر فقد هويته وانتهى به الأمر بالعيش في الشوارع حتى سمح له زوجان العيش معهما، على الرغم من محاولته الجادة لتذكر حياته الماضية، إلا أنه لم يستطع تذكر الكثير ، بما في ذلك أي شيء عن منزله وعائلته.
في عام 2015، طلبت العائلة التى تستضيفه من “زو ” الانتقال إلى يونهى بمقاطعة تشجيانج، فوافق دون علم أنه سيبتعد مسافة 1500 كيلومتر عن مسقط رأسه، ومع ذلك، يبدو أن هذه الخطوة قد حركت ذاكرته النائمة، حيث بدأ فى تذكر أشياء عن حياته قبل إصابة الرأس بعد وقت قصير من وصوله إلى يونهى.
في الشهر الماضي، وأثناء مشاهدة نشرة إخبارية عن وباء الفيروس التاجي في مدينته، تذكر تشو فجأة من أين أتى، وتوجه مباشرة إلى الشرطة لطلب المساعدة، وبعد سماع قصته، تمكنت السلطات من تعقب عائلة الرجل، وكلهم يتطلعون إلى لم شمل مؤلم للغاية.