صيني يستعيد ذاكرته بعد 30 عاما بسبب كورونا

بعد أن فقد الشاب الصينى زو جيامينج الذاكرة في عام 1990، شاءت الأقدار أن يكون تفشى فيروس “كورونا” odditycentral .

تقول القصة إن زو جيامينج أصيب في عام 1990 بإصابات فى الدماغ، فقد على أثرها الذاكرة، حيث تعرض لحادث عمل خطير تركه بإصابات في الدماغ وفقدان الذاكرة على المدى الطويل.

ومما زاد الطين بلة أن العامل المهاجر فقد هويته وانتهى به الأمر بالعيش في الشوارع حتى سمح له زوجان العيش معهما، على الرغم من محاولته الجادة لتذكر حياته الماضية، إلا أنه لم يستطع تذكر الكثير ، بما في ذلك أي شيء عن منزله وعائلته.

في عام 2015، طلبت العائلة التى تستضيفه من “زو ” الانتقال إلى يونهى بمقاطعة تشجيانج، فوافق دون علم أنه سيبتعد مسافة 1500 كيلومتر عن مسقط رأسه، ومع ذلك، يبدو أن هذه الخطوة قد حركت ذاكرته النائمة، حيث بدأ فى تذكر أشياء عن حياته قبل إصابة الرأس بعد وقت قصير من وصوله إلى يونهى.

في الشهر الماضي، وأثناء مشاهدة نشرة إخبارية عن وباء الفيروس التاجي في مدينته، تذكر تشو فجأة من أين أتى، وتوجه مباشرة إلى الشرطة لطلب المساعدة، وبعد سماع قصته، تمكنت السلطات من تعقب عائلة الرجل، وكلهم يتطلعون إلى لم شمل مؤلم للغاية.

علم تشو أن والده توفي قبل 18 عامًا وأن إقامته قد ألغيت بعد أن تم الإبلاغ عنه باعتباره شخصًا مفقودًا لسنوات عديدة، لكنه نجح فى إعادة الاتصال مع والدته و 4 أشقاء، جميعهم كانوا سعداء لسماع ذلك كان على قيد الحياة وبصحة جيدة.

قالت له والدته البالغة من العمر 83 عامًا خلال مكالمة فيديو ، “اعتقدت أننى لن أراك مرة أخرى أبدًا .. أنا سعيد لأنك ما زلت هنا.”

العامل الصينى قال لوسائل إعلام، إنه ينتظر تجديد إقامته حتى يتمكن من العودة إلى وطنه، مضيفا “أحلم بالعودة إلى المنزل .. أنا متحمس للغاية”