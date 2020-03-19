الهلال والنصر يتصارعان على محيط الرعب

الرياض- البلاد

أعلنت جامعة الملك سعود اليوم الخميس طرح ملعب الجامعة للاستثمار، أو الاستئجار، وذلك بعد نهاية عقدها الاستثماري مع شركة “صلة” نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وقد ارتبط ملعب جامعة الملك سعود بنادي الهلال منذ أكتوبر 2017، وسيكون نادي الهلال أقوى المتنافسين للحصول على الملعب، الذي يتسع لـ 25 ألف متفرج، عبر عقد جديد

ولكن ينتظر أن يدخل نادي النصر منافسا قويا للهلال للفوز بالعقد الجديد

وقالت جامعة الملك سعود: إن يوم 20 أبريل المقبل سيكون آخر موعد للاطلاع

وسحب الشروط والمواصفات، على أن يكون يوم الأحد 26 أكتوبر موعدًا لتقديم العرض الاستثماري الجديد

بالإضافة إلى الضمان البنكي. وحددت جامعة الملك سعود يوم 4 رمضان المقبل موعدًا لفتح المظاريف.