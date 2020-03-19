التجمعات وكورونا .. لو وجدت هذا العدد في مكان واحد عليك الحذر!

الجميع ينصح بالابتعاد عن التجمعات بسبب مخاوف فيروس كورونا المستجد، ولكن ما هو العدد لأي تجمع عليك أن تخاف من الدخول فيه؟

في تقرير للمركز الأمريكي لمكافحة المراض والوقاية منها، طالب الخبراء بعدم تنظيم أي تجمعات تضم 50 شخصا أو أكثر.

التوصية تلك تمتد على مدى الثمانية أسابيع المقبلة من أجل إبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المركز – في توجيهات جديدة – إن هذا التجمع يضم المؤتمرات والاحتفالات والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية وحفلات الزفاف وغيرها من التجمعات.

خطر التجمع

وأوضح أن الفعاليات وأي تجمعات ضخمة يمكن أن تسهم في انتشار فيروس كورونا عبر المسافرين، الذين يحضرون هذه التجمعات وينقلون الفيروس لمناطق جديدة.

كما أوصى المركز منظمي تلك التجميعات بإلغائها أو تأجيلها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذه التوجيهات لا تنطبق على بعض المؤسسات، مثل المدارس ومؤسسات الأعمال.