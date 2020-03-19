أذان واحد لصلاة الظهر يوم غد الجمعة

الرياض-البلاد

​​وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مؤذني الجوامع والمساجد في مناطق المملكة كافة بالنداء للصلاة بأذان واحد بعد دخول الوقت اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي أن التوجيه يأتي بناء على قرار هيئة كبار العلماء، بأن تصلى الجمعة ظهراً في المنازل، حرصاً على سلامة الناس من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشاره.

وكانت الجهات المختصة في المملكة، قد قررت إيقاف صلاة الجمعة، وصلوات الجماعة، مؤقتاً، لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.