مشروبات هامة لتقوية المناعة

البلاد – نيفين عباس
مع إنتشار فيروس كورونا، أصبح من الضرورى الحفاظ على ترطيب الجسم وشرب السوائل المفيدة التى تقوى المناعة
وفيما يلى 7 مشروبات تقوى المناعة لحماية جسم الإنسان من الإصابة بالعدوى
– احرص على تناول الشاي الأخضر والأسود لاحتوائهما على الثيانين
وهي أحماض أمينية مسئولة عن الدفعة المناعية، كما أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة.
– مشروب النعناع مفيد للغاية لأنه يخفف من شد العضلات والإصابة بعسر الهضم
كما أنه مضاد للتقلصات ويرخي العضلات، ويحارب تيبسها وألمها.
– الحليب خالي الدسم هام للصحة لاحتوائه على فيتامين د
كما أنه يثبت نسبة السكر بالدم ويجعل الجسم لا يخزن الدهون ويحقق أقصى امتصاص للكالسيوم.
-شرب الشوكولاتة الساخنة خاصة في ليالي الشتاء الباردة هام للغاية
لأن الشوكولاتة تحسن المزاج وتحمي من أمراض القلب وبالكاكاو مضادات أكسدة تحمي الخلايا.
-عصير الطماطم هام للغاية لاحتوائه على مضادات أكسدة وغني بمادة ليكوبين
وهي مادة تقلل من نسب التعرض لسرطان الرئة والمعدة والثدي وعنق الرحم.
-عصير البرتقال من أهم المشروبات التي تعزز المناعة لاحتوائه على فيتامين C وفيتامين ج
والذي بدوره يقوم بحماية العين من خطر الإصابة بالماء الأبيض عليها، كما أنه منشط للجهاز المناعي.
-عصير الجزر الكوب المثالي لتعزيز مناعتك
لاحتوائه على فيتامين سي وفيتامين ب المركب والبوتاسيوم والحديد والصوديوم والفسفور مما يحسن وظائف الكبد
وينقي الجسم من السموم، ويقوي جدار المعدة ويقوي الجهاز العصبي.