مشروبات هامة لتقوية المناعة

البلاد – نيفين عباس

مع إنتشار فيروس كورونا، أصبح من الضرورى الحفاظ على ترطيب الجسم وشرب السوائل المفيدة التى تقوى المناعة

وفيما يلى 7 مشروبات تقوى المناعة لحماية جسم الإنسان من الإصابة بالعدوى

– احرص على تناول الشاي الأخضر والأسود لاحتوائهما على الثيانين

وهي أحماض أمينية مسئولة عن الدفعة المناعية، كما أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة.

– مشروب النعناع مفيد للغاية لأنه يخفف من شد العضلات والإصابة بعسر الهضم

كما أنه مضاد للتقلصات ويرخي العضلات، ويحارب تيبسها وألمها.

– الحليب خالي الدسم هام للصحة لاحتوائه على فيتامين د

كما أنه يثبت نسبة السكر بالدم ويجعل الجسم لا يخزن الدهون ويحقق أقصى امتصاص للكالسيوم.

-شرب الشوكولاتة الساخنة خاصة في ليالي الشتاء الباردة هام للغاية

لأن الشوكولاتة تحسن المزاج وتحمي من أمراض القلب وبالكاكاو مضادات أكسدة تحمي الخلايا.

-عصير الطماطم هام للغاية لاحتوائه على مضادات أكسدة وغني بمادة ليكوبين

وهي مادة تقلل من نسب التعرض لسرطان الرئة والمعدة والثدي وعنق الرحم.

-عصير البرتقال من أهم المشروبات التي تعزز المناعة لاحتوائه على فيتامين C وفيتامين ج

والذي بدوره يقوم بحماية العين من خطر الإصابة بالماء الأبيض عليها، كما أنه منشط للجهاز المناعي.

-عصير الجزر الكوب المثالي لتعزيز مناعتك

لاحتوائه على فيتامين سي وفيتامين ب المركب والبوتاسيوم والحديد والصوديوم والفسفور مما يحسن وظائف الكبد

وينقي الجسم من السموم، ويقوي جدار المعدة ويقوي الجهاز العصبي.