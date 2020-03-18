المرأه صحة و عافية

مشروبات هامة لتقوية المناعة

نيفين عباسaccess_time24 / رجب / 1441 هـ      18 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

مع إنتشار فيروس كورونا، أصبح من الضرورى الحفاظ على ترطيب الجسم وشرب السوائل المفيدة التى تقوى المناعة

وفيما يلى 7 مشروبات تقوى المناعة لحماية جسم الإنسان من الإصابة بالعدوى

– احرص على تناول الشاي الأخضر والأسود لاحتوائهما على الثيانين

وهي أحماض أمينية مسئولة عن الدفعة المناعية، كما أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة.

– مشروب النعناع مفيد للغاية لأنه يخفف من شد العضلات والإصابة بعسر الهضم

كما أنه مضاد للتقلصات ويرخي العضلات، ويحارب تيبسها وألمها.

– الحليب خالي الدسم هام للصحة لاحتوائه على فيتامين د

كما أنه يثبت نسبة السكر بالدم ويجعل الجسم لا يخزن الدهون ويحقق أقصى امتصاص للكالسيوم.

-شرب الشوكولاتة الساخنة خاصة في ليالي الشتاء الباردة هام للغاية

لأن الشوكولاتة تحسن المزاج وتحمي من أمراض القلب وبالكاكاو مضادات أكسدة تحمي الخلايا.

-عصير الطماطم هام للغاية لاحتوائه على مضادات أكسدة وغني بمادة ليكوبين

وهي مادة تقلل من نسب التعرض لسرطان الرئة والمعدة والثدي وعنق الرحم.

-عصير البرتقال من أهم المشروبات التي تعزز المناعة لاحتوائه على فيتامين C وفيتامين ج

والذي بدوره يقوم بحماية العين من خطر الإصابة بالماء الأبيض عليها، كما أنه منشط للجهاز المناعي.

-عصير الجزر الكوب المثالي لتعزيز مناعتك

لاحتوائه على فيتامين سي وفيتامين ب المركب والبوتاسيوم والحديد والصوديوم والفسفور مما يحسن وظائف الكبد

وينقي الجسم من السموم، ويقوي جدار المعدة ويقوي الجهاز العصبي.

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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