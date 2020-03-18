البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل شوربة البصل الغنية للدفئ وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض

المقادير اللازمة

كيلو بصل

فص ثوم

4 ملاعق كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة

4 كوب مرق الدجاج

ملعقة كبيرة كريمة

ملح وفلفل أبيض أو أسود

شرائح من الخبز الفرنسي المحمص

جبن بارميزان

طريقة العمل

يقلى البصل والثوم في الزبدة في قدر على النار مع قليل من الملح والفلفل

يضاف الدقيق مع التقليب المستمر ثم يضاف مرق الدجاج

يغطى القدر ويترك على النار لمدة 40 دقيقة

تضاف الكريم ثم يرفع الخليط من على النار

يقدم مع شرائح من الخبز الفرنسي المحمص بالجبن في الفرن أو تحت الشواية