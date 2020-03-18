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الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدماتها عبر «أبشر»

صحيفة البلادaccess_time24 / رجب / 1441 هـ      18 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

دعت وزارة الداخلية كافة المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الوزارة وقطاعاتها الأمنية الإلكترونية المقدمة عبر منصة (أبشر)، دون الحاجة للمراجعة الميدانية.

وأفادت الوزارة، أن منصة “أبشر” تقدم خدماتها لأكثر من 15 مليون مستفيد، وتوفر أكثر من (200) خدمة ما بين إجرائية واستعلامية.

ويمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عن طريق تطبيق “أبشر” للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الالكتروني : www.absher.sa .

وفي حال وجود أي استفسار التواصل مع الدعم الفني رقم (920020405)، أو عبر حساب منصة “أبشر” على مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة البلاد

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