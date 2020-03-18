الدولية

ارتفاع وفيات كورونا في فرنسا إلى 264 والإصابات تبلغ 7730 حالة

صحيفة البلادaccess_time24 / رجب / 1441 هـ      18 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

باريس : وكالات

سجلت السلطات الصحية الفرنسية 89 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا اليوم الأربعاء ليصل العدد الإجمالي إلى 264 أو ما يعادل زيادة 51 في المئة تقريبا وهي زيادة أكبر بكثير عما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة في الوقت الذي دخلت فيه فرنسا ثاني يوم من الإغلاق التام بهدف احتواء التفشي.

وقال مدير جهاز الصحة العامة جيروم سالومون خلال مؤتمر صحفي إن عدد حالات الإصابة ارتفع من 7730 حالة يوم الثلاثاء إلى 9134 حالة اليوم الأربعاء أي ما يعادل زيادة قدرها 18 في المئة خلال 24 ساعة.

وأضاف سالومون أن 931 شخصا حالتهم خطيرة وفي حاجة إلى البقاء تحت أجهزة الإعاشة.

صحيفة البلاد

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