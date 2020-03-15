شفاء ثالث حالة من كورونا بالسعودية

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) ، تعافي ثالث حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في المملكة .

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه تم إجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس حيث يتمتع حالياً بصحة جيدة ولله الحمد وخرج من مجمع الدمام الطبي.

وقال المتحدث باسم الصحة الدكتور محمد العبد العالي في مؤتمر صحفي اليوم حول مستجدات “كورونا” إن 100 حالة مصابة بالفيروس لا تزال تتلقى العلاج بالمستشفيات.

وشدد المتحدث على أهمية أن يحرص الجميع على تجنب التجمعات حرصا على سلامتهم وسلامة الآخرين.