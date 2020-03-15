منع الأكل والشرب داخل المطاعم في عدد من المناطق

مكة المكرمة : البلاد

أصدرت عدد من أمانات المناطق توجيهات للبلديات بمنع المطاعم من تقديم الأكل والشرب داخلها، والاكتفاء بالطلبات الخارجية فقط، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنه لأسباب احترازية وجهت المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط، ومنع الجلوس داخل المطاعم، وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة.

بدورها أعلنت أمانة المنطقة الشرقية أنه لأسباب وقائية وحفاظاً على الصحة العامة تلزم جميع مطاعم الوجبات السريعة وعربات الاطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط ومنع الجلوس داخل المطاعم والغاء الجلسات الجانبية لعربات الاطعمة كأجراء احترازي للحد من انتشارا.

من جهته وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي البلديات بمنع الأكل والشرب داخل المطاعم، على أن يقتصر تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط.