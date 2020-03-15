غرفة عمليات خليجية لمتابعة مستجدات الفيروس

الرياض – عبد المنعم عبد الله

أقر وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنشاء غرفة عمليات مشتركة وعقد اجتماع أسبوعي على مستوى الوكلاء بدول المجلس لتبادل المعلومات والتنسيق المشترك بشأن مستجدات فيروس كورونا(COVID-19) على أن يتولى مجلس الصحة بالتنسيق مع وزارات الصحة، إصدار تقرير يومي عن الحالات المؤكدة ومصدرها، والإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزراء أمس عبر الاتصال المرئي بناء على دعوة الأمين العام للمجلس، وبمشاركة مجلس الصحة لدول المجلس، لمناقشة مستجدات الفيروس والاطلاع على آخر التطورات في دول المجلس ومناقشة الإجراءات المتبعة للحد من انتشاره.

واطلع الاجتماع على شرح عن الوضع الحالي في كل دولة شاملاً الإجراءات المتبعة في المنافذ والإحصاءات المتعلقة بالفيروس وجاهزية القطاع الصحي والخطط الإعلامية والتوعوية وخطط الطوارئ.

وثمن الوزراء الجهود الجبارة التي يقوم بها منسوبو القطاع الصحي في دول المجلس ومساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار الفيروس كما أشادوا بتعاون المواطنين والجهات الرسمية والأهلية وحثوا المواطنين والمقيمين في دول المجلس على تطبيق معايير مكافحة العدوى وتجنب الذهاب لأماكن التجمعات قدر الإمكان والمحافظة على إجراءات السلامة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات وأهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الرسمية.