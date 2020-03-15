تسجيل أول حالة إصابة بالكورونا في الدوري الإسباني

سجل الدوري الإسباني أول حالة إصابة على الإطلاق بفيروس كورونا، عبر الأرجنتيني إيزاكيل جاراي.

جاراي (33 عامًا) ينشط رفقة فالنسيا وأعلن قبل قليل عبر حسابه الرسمي بانستجرام عن إصابته بالفيروس.

ورغم تفشي كورونا في إسبانيا وتسجيل أكثر من 7 الآف حالة إصابة ونحو 200 شخص متوفي، فإنها لم تضرب بعد الملاعب واللاعبين.

لكن مع إصابة جاراي، فإن مسابقة الدوري الإسباني التي تأجلت حتى بداية أبريل المقبل، قد تكون في طريقها للإلغاء من الأساس.

كتب جاراي عبر حسابه الرسمي في انستجرام: “واضح أنني بدأت 2020 بشكل سيء، لقد أجريت فحوصات وأظهرت إصابتي بفيروس كورونا”.

“أشعر الآن أنني بحال جيد، سأتبع الإجراءات الصحية، وسأبقى حاليًا في حالة عزلة”.