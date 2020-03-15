المناطق تكثف جهودها الاحترازية والوقائية

المناطق- البلاد

تواصل أمانات المناطق والبلديات جهودها المكثفة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد واصلت بلدية محافظة القطيف جهودها في عمليات الرش بالمبيدات للأحياء مع استخدام المطهرات والمعقمات في الأسواق ومواقع ألعاب الأطفال.



وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني البلدية أنه جرى رفع كميات من الأنقاض والنفايات الصلبة بلغت 14.550 م3، إضافة إلى رفع 3711 طناً من النفايات المنزلية، وغسل 600 برميل نفاية ، و 396 حاوية, ومعالجة وضع 61 حاوية.

كما نفذ مراقبو البلدية 960 جولة تفتيشية لمحلات الصحة العامة، والغذائية، والمنشآت التجارية، وذلك لمراقبة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات البلدية أسفرت عن إغلاق 33 محلاً وتوجيه 174 إنذاراً لمحلات مخالفة للاشتراطات الصحية.



ونفذت أمانة منطقة نجران ،جولات ميدانية للتأكيد على تطبيق قرار تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، وأخذ التعهدات على أصحابها للالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية، كما تتواصل أعمالها الرقابية الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية للتأكيد على توفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة.

كما كثفت الأمانة والبلديات التابعة لها أعمالها في صيانة وتنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأماكن العامة، حيث جرى رش مزيج من المواد المطهرة والمنظفات على مقاعد الحدائق العامة واللافتات، في الشوارع وتطهير الأرضيات والأسطح يومياً، للتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية للأمانة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وفي الظهران كثفت البلدية جهودها في غسل وتنظيف وتطهير الأماكن العامة ، والحدائق ، والمتنزهات ، ودورات المياه ، والمجسمات ، بمطهرات خاصة حفاظًا على الصحة العامة ، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية لمواجهة فايروس كورونا الجديد.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الجاسم أن البلدية وضعت عدداً من المحاور المهمة التي تعمل عليها في خطة النظافة وبدأت في تنفيذها وتتضمن عمال النظافة والأماكن والمتنزهات العامة وغسل وتطهير الأرصفة وحاويات النفايات.

وأشار المهندس الجاسم إلى أنه جرى تنظيم ندوات توعية للعمال توضح كيفية تجنب الإصابة والوقاية من فايروس “كورونا “، وتوزيع كمامات وقفازات طبية على العمالة ، فيما جرى تركيب أجهزة تعقيم اليدين بجوار كل غرف العمال وفي أماكن سكنهم، إضافة إلى تشكيل فرق خاصة لرش سكن العمال بالمطهرات الغير ضارة على صحة الإنسان وذلك بشكل متواصل.

ووزعت صحة محافظة حفر الباطن بالشراكة مع إدارة المساجد بالمحافظة, منشورات توعوية في عدد من المساجد والجوامع احتوت على إرشادات وقائية لتجنب المصافحة، والحرص على تعقيم اليدين جيداً بعد استخدام المصاحف في المساجد.

وتضمنت الإجراءات الوقائية الصحية، نظافة وتعقيم الأماكن مع تعزيز إجراءات الوقاية من خلال اتباع الطريقة الصحيحة لغسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد السعال أو العطس، ووضع المناديل الورقية لتغطية الأنف والفم, إضافة إلى نشر المفاهيم الصحية الصحيحة حول ارتداء الكمامات للمصابين أو رعاية شخص لديه أعراض تنفسية.