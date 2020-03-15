السنغال تؤكد دعم مواقف المملكة

داكار- واس

عبّر وزير الخارجية السنغالي آمادو باه، عن تأييد بلاده ودعمها بكل قوة لمواقف المملكة العربية السعودية، وحرصها واهتمامها الشديد بصحة وسلامة المعتمرين والزوار من فيروس كورونا الجديد وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدؤوب للحفاظ على أرواح المعتمرين.

جاء ذلك خلال لقاء حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري، ووزير الداخلية السنغالي علي أنغوي انجاي، ووزير الصحة عبد الله جوف سار، ورئيس بعثة الحج السنغالية عبد العزيز كيبي، وعدد من المسؤولين السنغاليين.

كما نقل معاليه للسفير الدوسري تحيات فخامة الرئيس ماكي سال للقيادة الرشيدة في المملكة.

من جهته شكر السفير الدوسري الحكومة السنغالية وفخامة الرئيس ماكي سال على حرصهم على تعزيز العلاقات بين البلدين.