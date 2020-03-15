“إمارة المدينة” تعلن عن توفر عدد من الوظائف الإدارية

البلاد : متابعات

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة عن توفر عدد من الوظائف الإدارية (رجال ونساء) على المرتبتين الرابعة والسابعة لخريجي الدرجات العلمية والبرامج الإعدادية، ويبلغ عدد الوظائف المعلن عنها والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية ) 17 وظيفة، لوظائف (مهندس مدني ، وكاتب) وسيكون التقديم عليها عبر الدخول إلى منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية www.mcs.gov.sa خلال الفترة من 1441/7/27هـ إلى 1441/8/2هـ.

وحددت الإمارة عددا من الشروط منها توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، مبينة أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلة الشخصية للمرشحين, كما سيكون التقديم متاحاَ من أول يوم الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الحادية عشرة مساءً في آخر يوم للإعلان.