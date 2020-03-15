إجلاء 250 مواطنا من الفلبين

مانيلا – الجزائر-واس

أجلت سفارة المملكة في الفلبين ما يقارب 250 مواطناً, وقدمت جميع وسائل المساعدة لهم, وذلك بمطار مانيلا, تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله البصيري وعدد من موظفي السفارة.

وقدم السفير البصيري الشكر والتقدير لمدير محطة الخطوط السعودية علي الخضير على الجهود التي قدمها خلال عملية إجلاء المواطنين من المطار.

من جهة أخرى طمأنت سفارة المملكة في الجزائر أمس جميع المواطنين الزائرين والراغبين في العودة إلى الوطن بأن طلبها بتواصلهم معها يندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة لمنع انتشار فيروس “كورونا” الجديد.

ونوهت السفارة في بيان، أنها ‏تود الايضاح بأن طلبها بتواصل المواطنين الزائرين في الجزائر، الراغبين في العودة إلى المملكة يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل عودة مواطنيها المتواجدين خارج المملكة بصفة عامة، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا في الكثير من الدول حول العالم.