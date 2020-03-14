وزراء الصحة الخليجيون يبحثون مستجدات «كورونا» عبر اتصال مرئي

البلاد : متابعات

عقد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت، اجتماعاً عبر الاتصال ‏المرئي لمناقشة مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).‏

وناقش الاجتماع الذي جاء بناء على دعوة معالي الأمين العام لمجلس التعاون آخر التطورات والمستجدات في دول المجلس ومناقشة الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس.

وتم خلال هذا الاجتماع شرح عن الوضع الحالي في كل دولة شاملاً الإجراءات المتبعة في المنافذ والإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا COVID-19 وجاهزية القطاع الصحي والخطط الإعلامية والتوعوية وخطط الطوارئ .

وثمن الوزراء بدول مجلس التعاون الجهود الجبارة التي يقوم بها منسوبو القطاع الصحي في دول المجلس ومساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 كما أشادوا بتعاون المواطنين والجهات الرسمية والأهلية في هذه الظروف.

كما حث الوزراء المواطنين والمقيمين في دول المجلس على تطبيق معايير مكافحة العدوى وتجنب الذهاب لأماكن التجمعات قدر الإمكان والمحافظة على إجراءات السلامة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأكدوا على أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الرسمية.

وقرر الوزراء إنشاء غرفة عمليات مشتركة وعقد اجتماع اسبوعي على مستوى وكلاء وزراء الصحة بدول المجلس بهدف تبادل المعلومات والتنسيق المشترك بهذا الشأن.

وقرر الاجتماع أن يتولى مجلس الصحة بالتنسيق مع وزارات الصحة بإصدار تقرير يومي عن الحالات المؤكدة ومصدرها، والاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها.