فوائد زيت الخروع للبشرة

نرمين عباس

زيت الخروع هو علاج طبيعي مشتق من حبة الخروع، والمكون الرئيسي لـ زيت الخروع

هو حمض الريسينوليك، وهو نوع من الأحماض الدهنية التي تظهر أنها تمتلك خصائص مضادة للالتهابات

لذا فإن له خصائص مفيدة للبشرة يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع “مديكال نيوز توداي”.

مضاد للالتهابات

أظهر كل من زيت الخروع وحمض الرينيوليك خصائص مضادة للالتهابات. هذا يجعله مفيدا لعلاج الجلد المتهيج.

مضاد للميكروبات

قد يحمي الجلد أيضًا من الالتهابات البكتيرية عن طريق تجنب الميكروبات التي يمكن أن تسبب المرض.

علاج الجفاف

يحتوي زيت الخروع على الدهون الثلاثية، التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد، ما يجعله علاجًا مفيدًا للبشرة الجافة.

الترطيب

قد يكون لزيت الخروع خصائص مرطبة، ما يعني أنه يمكن أن يسحب الرطوبة من الهواء إلى الجلد، ما يحافظ على رطوبة البشرة.

التطهير

تساعد الدهون الثلاثية الموجودة في زيت الخروع في إزالة الأوساخ من الجلد، بينما يحتوي زيت الخروع على العديد من المواد الكيميائية المرتبطة بتحسين صحة الجلد.