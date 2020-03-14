غير الصابون والماء الساخن .. كيف تقي نفسك وأولادك من كورونا

الإجراءات الاحترازية ضد كورونا زادت كثيرا وسط تفاقم انتشاره مع التوصية باستخدام الصابون والماء الساخن لغسل الوجه.

ولكن في تقرير لديلي ميل كانت هناك إشارات قوية لمعقمات وبعض العادات الصحية والالتزام ببعض التعليمات.

وذلك من أجل حماية أنفسنا من الفيروس الذي اجتاح العالم مؤخرا من ضمنها استخدام المعقمات والمطهرات المختلفة.

مطهرات ضد كورونا

وتعمل وكالة حماية البيئة الأمريكية على تزويد المستهلكين بقائمة من المطهرات التي يمكن للناس استخدامها لحماية أنفسهم من كورونا .

وقال مدير وكالة حماية البيئة في أمريكا أندرو ويلر إن استخدام الصابون او المطهر الصحيح هو جزء مهم في الوقاية من انتشار الأمراض والحد منها.

هذا بالإضافة إلى وسائل أخرى مثل غسل اليدين.

وأوضحت وكالة حماية البيئة (EPA) أن جميع مشتقات لايسول أو كلوروكس، seni prime، يمكن استخدامها كمطهر للوقاية من كورونا.

وقالت الوكالة إنه من الأفضل اتباع الإرشادات الموجودة على ملصق المطهر.

كما لفتت إلى أن غسل اليدين بالصابون والماء لا يزال هو أفضل وسيلة لمنع انتقال الفيروس، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.