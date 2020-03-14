ترامب يؤكد أنه لا يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا

الدولية متابعاتترامب يؤكد أنه لا يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا فرناس حفظيaccess_time20 / رجب / 1441 هـ 14 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه لا يشعر “بأي أعراض” تدل على إصابته بفيروس كورونا المستجد، رغم خضوعه للفحص المطلوب. وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي “لدينا طبيب في البيت الأبيض، أو بالأحرى أطباء عديدون في البيت الأبيض، طرحت عليهم السؤال وقالوا لي (ليس لديك أى أعراض). وتابع الرئيس الأمريكي أنه “قد يجري الفحص اللازم “قريبا”. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة “حالة الطوارئ الوطنية” بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار، ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار لجهود احتواء المرض. مرتبط