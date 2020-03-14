بيل غيتس يتنحى عن إدارة مايكروسوفت

نرمين عباس

أعلنت شركة مايكروسوفت تنحي مؤسسها بيل غيتس عن مجلس إداراتها

كما أعلن غيتس تنحيه كذلك عن عضوية مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي.

وأعلن بيل غيتس، أحد مؤسسي مايكروسوف، تنحيه عن مجلس إدارة الشركة لكي يتمكن من التفرغ لمتابعة مشاريعه وأنشطته الخيرية.

وقال: إنه يريد التركيز على نشاطات تتعلق بالصحة العالمية، والتنمية، والتعليم ومعالجة تغير المناخ

وترك غيتس أيضاً، مقعده في مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي القابضة

بيل غيتس شارك في تأسيس “مايكروسوفت” مع بول آلن سنة 1975 وكان جزءا من مجلس إدارتها منذ 2014.

وسيحتفظ غيتس وهو ثاني أثرى أثرياء العالم (بعد جيف بيزوس وقبل وارن بافيت بحسب تصنيف مجلة “فوربس” لسنة 2019)، بمهامه كمستشار فني لقادة المجموعة.

وكان غيتس (65 عاماً) استقال من منصبه كمدير لشركة مايكروسوفت عام 2008، مكتفياً بمنصب الرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارتها، وقال في إعلان الاعتزال

إن “الشركة ستبقى دائماً جزءاً مهماً من حياتي العملية”، مشيراً إلى أنه سيكون على اتصال دائم مع القائمين عليها.

ومع امتلاكه ثروة تبلغ نحو 103.6 مليار دولار أمريكي

جاء غيتس في المرتبة الثانية في قائمة أغنى رجال العالم التي تصدرها مجلة فوربس، بعد مؤسس أمازون جيف بيزوس الذي تصدر القائمة في المرتبة الأولى