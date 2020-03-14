بندر بن خالد الفيصل يتوج الجواد “ولد أخيل” بكأس المؤسس

الرياض : واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية -حفظه الله – ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية مساء اليوم حفل السباق الكبير على كأس المؤسس في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية .

وتكوّن حفل السباق من عشرة أشواط، خصص الشوط العاشر منها لكأس المؤسس الفئة الأولى لخيل الإنتاج المحلي لعمر ثلاث سنوات جميع الدرجات وجائزته ثلاثة ملايين ريال ومسافة الشوط 1600 متر .

وعند وصول سمو راعي الحفل بعد نهاية الشوط التاسع عزف السلام الملكي ثم انطلق الشوط العاشر على كأس المؤسس وحقق الجواد”ولد أخيل ” لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز المركز الأول “تدريب أحمد عبدالواحد” وبقيادة الخيال لويس موراليس.

وبعد نهاية الشوط سلم صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية كأس المؤسس لمطلق بن مسلّم ابو اثنين المشرف الإداري لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز .