بعد خبر أبو هشيمة .. خاتم خطوبة ياسمين صبري يثير الجدل في مصر

خاتم ياسمين صبري كان بطل خبر خطوبتها على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وفق ما أكد عدد كبير من نجوم الفن.

خبر خطوبة الفنانة ياسمين صبرى، من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ظهر بعد نشر صورة لهما من حفل الخطوبة الذى اتسم بالخصوصية.

وكان أبو هشيمة، نشر أمس، صورة عبر خاصية القصص على حسابه الرسمى على تطبيق انستجرام.

وظهر أبو هشيمة في الصورة ممسكا بيد خطيبته الجديدة.

خاتم ماسي باهظ الثمن

وتردد، وفق مواقع مصرية، أن ثمن خاتم خطوبة ياسمين صبرى المرصع بالألماظ يبلغ نحو 3.5 مليون جنيه مصري.

وهو من عيار 5.8 قيراط ألماس حر.

وكانت ياسمين تزوجت العام 2012 من طبيب إلا أنها انفصلت عنه بعد زواج استمر نحو 5 أعوام.

أما أحمد أبو هشيمة فتزوج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى.