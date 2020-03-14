أمريكا تعلق المساعدات بمناطق الحوثيين

البلاد – رضا سلامة

حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيثس، أمس (الجمعة)، من أن الوضع العسكري في البلاد بات “مروعًا على نحو متزايد”، مشيرًا إلى تصعيد مقلق ببعض المناطق شمالي البلاد، والذي أدى إلى نزوح آلاف الأسر.

وأبلغ مارتن غريفيثس مجلس الأمن الدولي بأن اليمن يمر “بمنعطف حرج”.

وقال: إن هذا البلد إما سيمضي قدما “تجاه خفض التصعيد واستئناف العملية السياسة أو، حسبما أخشى، تجاه عنف ومعاناة أكبر ما من شأنه أن يجعل المسار نحو طاولة التفاوض أكثر وعورة”.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها تعليق المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، ذراع إيران في اليمن، نهاية مارس الجاري.

جاء ذلك في كلمة لمندوبة الولايات المتحدة كيلي كرافت أمام مجلس الأمن الدولي، متهمة الحوثيين بعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية، فضلا عن عدم الاستجابة لإزالة مخاوف العاملين في توزيع تلك المساعدات، وقالت كرافت: “الولايات المتحدة ستعلق المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باليمن نهاية مارس”.

وتفرض ميليشيات الحوثي الانقلابية قيودًا كبيرة على وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في مناطق سيطرتها، وتطالب الجهات الداعمة بنسبة معينة من تلك المساعدات تحت مسميات ضرائب وجمارك.