آبل تلغي المؤتمر العالمي للمطورين

كتبت _ أمنية رشاد

ألغت شركة آبل “مؤتمر آبل العالمي للمطورين، ليستبدل بحدث ينقل على شبكة الانترنت فقط” .

وقالت شركة آبل في بيان: “الوضع الصحي الحالي يتطلب إنشاء شكل جديد للمؤتمر هذا العام”.

وغالباً ما يتمّ استخدام المؤتمر الذي يقام في يونيو للإعلان عن منتجات آبل ومميزات برامجها الحديثة.

وتباع جميع تذاكر المؤتمر، وهي مخصصة لمطوّري برامج آبل، بالكامل ويبلغ سعر التذكرة الواحدة 1600 دولار.

وأعلنت آبل أنها “ستستضيف مؤتمرها العالمي للمطورين في يونيو بشكل جديد تماماً عبر الإنترنت”.

وستكشف التفاصيل الكاملة في الأسابيع المقبلة، إلا أنّ مدير التسويق في الشركة، فيل شيلر، وعد “ببرنامج كامل مع كلمة رئيسية وجلسات عبر الإنترنت”.

وستخصّص الشركة أيضاً مليون دولار للمؤسسات المحلية في سان خوسيه، كاليفورنيا، “لتعويض خسارة الإيرادات المرتبطة نتيجة نقل المؤتمر الى الإنترنت”.

وعادةً ما يتمّ بث الخطاب الرئيسي السنوي للرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك عبر الإنترنت في كل عام إلى جمهور أكبر بكثير من الجمهور الموجود في مركز المؤتمرات في سان خوسيه.