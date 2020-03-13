نباتات خضراء يمكن زراعتها بالمنزل

البلاد – نيفين عباس

من الممكن زراعة أنواع من النباتات المنزلية السهلة والتى تستخدم فى الطهى كالبقدونس والجرجير نستعرضها لكم

البقدونس نحتاج إلى :-

بذور بقدونس

إعداد تربة من البيتموس المختلط بسماد عضوى وطمى ومواد مغذية

أصيص

نشارة خشب

نعد التربة الخاصة لزراعة البقدونس

ننقع بذور البقدونس بالماء الدافئ ساعة حتى يُكسر غلاق البذور

تنقع مرة أخرى بوعاء أخر مع مراعاة وضعها بمصفاه تحت ماء فاتر وتترك حتى الصباح

فى اليوم التالى تجفف من المياه جيداً

ثم نحضر الأصيص ونضعها به فوق التربة

يتم ريه كل إسبوع

مدة زراعته من 6 إلى 11 إسبوع

نقوم بنشر النشارة حول النبتة لمساعدتها على الحفاظ على الرطوبة

ويتم تسميده مرة كل شهر

وبهذه الخطوات نكون حصلنا على البقدونس فى المنزل ويمكن الأن إستخدامه فى الوصفات بعد قص الجزء العلوى من النبتة وترك الجذور حتى تنمو مرة أخرى

الشبت نحتاج إلى :-

بذور شبت

تربة البيتموس

وعاء به فتحات لتصريف الماء بالأسفل

نحضر الوعاء ونضع به التربة

ثم تضاف له البذور وترش ببخاخ ماء ونستمر على تلك الطريقة حتى يبدأ الإنبات

بعد ذلك يسقى حتى تصبح التربة رطبة مع مراعاة عدم إغراقها

وفى الشتاء تسقى كل يومين حتى نحصل على الشبت بالمنزل ويكون جاهز للإعداد

الكزبرة نحتاج إلى :-

بذور

أصيص أو وعاء به فتحات بالأسفل لتصريف الماء

بيتموس للتربة

نقوم بنقع البذور فى الماء يوم كامل

ثم فى اليوم التالى تجفف تماماً

نحضر الوعاء أو الأصيص ونضع له التربة والبيتموس

ثم توضع البذور له

تسقى بالماء دون غمرها كل يومين إلى ثلاثة إن كنا بفصل الشتاء ويومياً إن كانت الزراعة بالصيف

حتى تبدأ فى الإزدهار ونكون هكذا حصلنا على الكزبرة بالمنزل

الجرجير نحتاج إلى :-

بذور جرجير

تربة ناعمة

أصيص للزراعة فخارى أو بلاستيك

نضع التربة داخل الأصيص

تضاف لها البذور فوق التربة

تسقى بالماء مع عدم إغراقها

ثم ترش فوقها كمية مناسبة من التربة الناعمة

تسقى كل ثلاث أيام

مع مراعاة وضعها فى ضوء طبيعى بعيداً عن حرارة الشمس الحارقة مدة 6 ساعات يومياً ووضعها بمناخ دافئ إن كانت بفصل الشتاء

فور وصول الجرجير إلى 6 بوصة أصبح جاهز للتقليم وإستخدامه فى الطهى