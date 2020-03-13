مخاطر وأضرار الكعب العالي

البلاد – نيفين عباس

للكعب العالى أضرار جسيمة ومخاطر عليكِ قد لا تعلمى بها، تابعى معنا السطور التالية للتعرف عليها

يعتبر الكعب العالى رغم أنه مظهر من مظاهر الأناقة السبب الرئيسى لألم الظهر لدى السيدات

لأنه لا يوزع وزن الجسم بشكل متساوى لأنه يضغط وزن الجسم على أطراف الأصابع

مما قد ينتج عنه تشوه فى عظام القدم لاحقاً وبروزها وإلتواءها للداخل أو الخارج

كما أن الكعب العالى يتسبب فى إلتهاب المفاصل

خاصة إن كانت المرأة تعانى من البدانة فهو بكل تأكيد يشكل خطورة على صحتها

وبالرغم من أن إرتداء الكعب العالى يقوى الكاحل إلى أنه على المدى البعيد

يضعفها ويصيبها بالجروح كما أنه يتسبب فى هشاشة العظام

لذلك من الأفضل إرتداء أحذية مريحة أو رياضية وتقليل إرتداء الكعب العالى

قدر الإمكان لأن الإلتهابات قد تتسبب فيها بعد لكِ

مثل أمراض القلب وأمراض المناعة والسكرى أيضاً الكعب العالى

يزيد من إحتمالية تعرضك للإنزلاق الغظروفى بسبب الضغط الشديد على الأطراف وإلتواء الظهر بفعل الكعب العالى

لذلك لا تفضلى خطوط الموضة على سلامتك الشخصية

فالوقاية خيرٌ من العلاج خاصة الفتيات التى يرتدين الكعب العالى طوال الوقت وفى فترات العمل

لأن الكعب العالى يقوم بعمل تغير تشريحى ووظائفى بعمودك الفقرى

بسبب ميل الجسم للأمام بشكل غير طبيعى كما أن إرتداء الكعب يتسبب فى إرتفاع الجزء الخلفى من الأرداف

مما يزيد حدة التقوس لديكِ ما ينتج عنها ألم الظهر الذى يؤدى بالنهاية كما قلنا إلى الإنزلاق الغظروفى

إن كنتِ تعانين من زيادة بالوزن وترتدين الكعب العالى أنصحكِ بإستبداله على الفور

فأنتِ معرضة إلى الإصابة بتأكل فى غظروف الركبة بسبب الوزن الزائد الذى تتحمله الركبة

نتيجة تحمل أطراف الجسم الوزن بدون توزيع صحيح لها

كما أن الكعب يتسبب فى تشوهات بمبنى العظم خاصة القدمين بفعل ضغط الجسم للأمام

ومن أهم مخاطر الكعب العالى التى يجب الإنتباه لها هو خطورته على الرحم

لأن إرتداء الكعب يتسبب فى تضييق الزاوية التى تقع بين الفخذ والحوض

مما يعرضك إلى زيادة النزيف أثناء الدورة الشهرية ومتاعب قبل وبعد الحيض

كما أن الكعب يتسبب فى إجهاد الأطراف مما يجعلكِ تشعرين بحرقة فى أطراف أصابعك

وإحمرار بإستمرار وترجم هذا فى إحساسك فور خلع الكعب وكمية الراحة التى تشعرين بها

كما يجب الإنتباه خاصة إن كنتِ تتحركين كثيراً لأنكِ قد تكونى معرضة للسقوط نتيجة عدم التوازن